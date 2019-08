Dynamics Business Forum Przemysł 4.0 to kontynuacja cyklu spotkań z biznesem — Dynamics Business Forum on tour, który odbył się w kwietniu i maju, obejmując 12 wydarzeń. Tym razem śniadania biznesowe odbędą się w październiku, w 5 polskich miastach. Nowa odsłona skierowana jest do przedstawicieli firm produkcyjnych (CEO, dyrektorów i kierowników produkcji, zarządzania jakością, projektu, inżynierów procesów, dyrektorów i kierowników IT, planistów etc.), niezależnie od wielkości organizacji, ich typu i specyfiki.

Podczas konferencji, uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat Przemysłu 4.0. Poznają innowacje i nowoczesne technologie, które łączą się z produkcją i biznesem, wpływając na rozwój strategii firm i zmianę modeli biznesowych.

Dodatkowo omówione zostaną najnowsze tendencje, nowości technologiczne i funkcjonalne, które pozwolą dostosować się przedsiębiorcom z branży produkcyjnej do coraz to bardziej wymagającego rynku czasów cyfrowej transformacji.

Co czeka uczestników?

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać możliwości, jakie dają innowacyjne technologie, inteligentne maszyny i zintegrowane systemy. Eksperci wskażą, jak wkroczyć na ścieżkę rewolucji przemysłowej wykorzystując dostępne rozwiązania, a także odpowiedzą na pytanie, co łączy Przemysł 4.0 ze strategią One Microsoft.

W trakcie konferencji omówione zostaną istotne tematy dla firm, które planują zakup, zmianę bądź upgrade systemu ERP. Przedstawione zostaną m.in. najpopularniejsze metodyki wdrożeniowe, najciekawsze moduły branżowe dla produkcji procesowej, spożywczej, mebli, hodowli roślin, trendy związane z migracją do chmury, a także aktualne modele licencjonowania. Specjaliści wskażą jakie czynniki wpływają na koszty wdrożenia systemu ERP oraz przeprowadzą symulacje wycen projektów wdrożeniowych w branży produkcyjnej.

Dynamics Business Forum Przemysł 4.0 to także szansa na poznanie systemu Dynamics 365 Business Central „w akcji”. Konsultanci wdrażający oprogramowanie przeprowadzą uczestników przez najciekawsze procesy realizowane w małych firmach produkcyjnych, w których wytwarzane są pojedyncze produkty lub oddzielne jednostki (produkcja dyskretna) oraz procesy, które obsługiwane są w dużych firmach realizujących produkcję procesową.

"Cykl konferencji Dynamics Business Forum Przemysł 4.0 ma wskazać przedstawicielom firm produkcyjnych wyzwania, jakie stawia cyfrowa rewolucja – mówi Daria Widerowska, Marketing & PR Manager, IT.integro – Spotkania mają inspirować do działania, wprowadzania zmian i usprawnień. Przedstawimy niezbędne narzędzia i sprawdzone metody, a także pokażemy, jak je wykorzystać w praktyce. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość rozmowy z ekspertami w dziedzinie ERP, a także zapoznania się z innymi przedstawicielami branży produkcyjnej" - dodaje.

