Najnowsze trendy z obszaru ERP w modelu on-cloud

Transformacja cyfrowa jest zjawiskiem, które napędza rozwój aplikacji chmurowych. Rośnie liczba dostępnych rozwiązań, a tym samym znacząco wzrasta zainteresowanie migracją systemów ERP do chmury.

Według raportu Cloud Security Alliance - Impact of Cloud on ERP, szacuje się, że 65% firm planuje lub jest w trakcie migracji systemu ERP do chmury i aż 87% organizacji, które decyduje o wyborze oprogramowania ERP, rozważa model on-cloud.

- Chmura stała się zjawiskiem powszechnym. Jest wykorzystywana nie tylko w biznesie, ale również w życiu prywatnym. Naturalną konsekwencją panujących trendów jest przeniesienie do chmury również aplikacji ERP - mówi Daria Widerowska, Marketing & PR Manager - System w chmurze ma duże grono zwolenników, nadal jednak budzi sporo kontrowersji. Czy rozwiązanie jest na tyle elastyczne, że dopasuje się do potrzeb firm ze wszystkich branż? Na to i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w trakcie - dodaje.

Agenda spotkania

Podczas konferencji omówione zostaną trendy, nowinki technologiczne, a także innowacje, jakie pojawiły się w chmurowej wersji systemu ERP – Microsoft Dynamics 365 Business Central. Prelegenci wyjaśnią, dlaczego chmura jest kierunkiem, od którego nie ma odwrotu, a także, dlaczego firmy już dziś powinny myśleć o zmianie i cyfrowej transformacji.

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w możliwości, jakie daje oprogramowanie ERP w modelu on-cloud. Omówione zostaną korzyści wynikające z integracji systemu z zestawem aplikacji chmurowych pod nazwą Power Platform, pakietem Office 365 oraz sztuczną inteligencją. Poznają również koszty licencji oraz możliwe ścieżki migracji do chmury.

Obowiązkowe spotkania dla firm szukających nowości

E-konferencja „System ERP w chmurze podstawą w czasach cyfrowej transformacji” powinna stać się obowiązkowym etapem, zarówno dla firm posiadających oprogramowanie ERP rozważających przejście do chmury, dla firm nieposiadających systemu ERP, ale rozważających taką inwestycję, a także dla osób zainteresowanych rozwiązaniami chmurowymi oraz oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem.

Rejestracja

Udział w e-konferencji jest bezpłatny, a rejestracja jest możliwa na stronie https://www.dynamics365bc.pl/ekonferencja-system-erp-w-chmurze/