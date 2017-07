Nie tylko system ERP

Microsoft Dynamics NAV 365 to nie tylko system ERP. To zbiór funkcjonalności i usług, bazujących na chmurze Microsoft Azure, które są zintegrowane pod logo NAV 365. Wśród nich kluczowym składnikiem jest system Microsoft Dynamics NAV, którego funkcje zostały podzielone na 3 pakiety – NAV 365 Finanse, NAV 365, Handel i NAV 365 Projekty. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z możliwości jakie daje Office 365. A Office 365 to nie tylko pakiet oprogramowania biurowego. To także mobilne, społecznościowe i funkcjonalne rozwiązanie, oferowane jako zbiór usług dla biznesu (wirtualny dysk, biznesowa poczta e-mail, komunikator).

Funkcjonalności spakowane w pakiety

W Microsoft Dynamics NAV 365 wprowadzono rewolucyjne zmiany. Funkcje systemu ERP zostały podzielone na pakiety z obszarów finansów, handlu i projektów.

Podział wynikał z naszego doświadczenia w kontaktach z klientami. Wiemy jakie są ich najczęstsze wymagania. Wystarczyło spakować je w odpowiednie zestawy, tak aby klienci dostali tylko to, czego potrzebują i nie przepłacali za niewykorzystane funkcjonalności – powiedział Przemysław Kniat, Menedżer Sprzedaży, IT.integro – Naszym celem było, by nowa odsłona NAV 365 była bardziej dopasowana do rynku. Do potrzeb współczesnych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje.

NAV 365 Finanse

NAV 365 Finanse jest pakietem bazowym od którego można rozpocząć rozbudowę systemu ERP. Zawiera on funkcjonalności z zakresu zarządzania finansami i księgowością, usprawniające oraz automatyzujące procesy księgowe w firmach. Ten pakiet jest podstawą działania każdej organizacji, niezależnie od reprezentowanej branży czy wielkości. Wśród funkcjonalności pakietu NAV 365 Finanse znajdują się funkcje z obszaru księgi głównej, VAT, obsługi należności i zobowiązań, środków pieniężnych i trwałych oraz budżetowania.

Kolejne pakiety NAV 365 Handel i NAV 365 Projekty są dodatkami do pakietu finansowego, które rozbudowują jego możliwości o konkretne funkcjonalności, wymagane w firmach o charakterze handlowym bądź usługowym.

NAV 365 Handel

Dodatek do NAV 365 Finanse został stworzony z myślą o firmach, które działają w obszarze handlu i wymagają narzędzi usprawniających realizacje procesów związanych z zarządzaniem kontaktami, relacjami z klientami i kontrahentami, cennikami oraz ofertami sprzedaży.

NAV 365 Handel obejmuje szereg funkcji powiązanycj z zarządzaniem kontaktami, szansami sprzedaży, realizacją zamówień sprzedaży i zakupu, obsługi faktur sprzedaży i zakupu, planowania zapotrzebowania, zarządzania zapasami, kartotekami magazynowymi, lokalizacjami itd.

NAV 365 Projekty

To kolejny dodatek do NAV 365 Finanse, który pozwala efektywnie zarządzać projektami w firmach usługowych. Pozwala na prawidłową realizację procesów planowania, bieżącej obsługi, monitorowania prac, a także rozliczania projektów. NAV 365 Projekty umożliwia planowanie kosztów projektu, a także szeregu powiązanych z nimi działań jak ewidencjonowanie, obsługę dostaw etc.

NAV 365 Projekty obejmuje funkcje z obszaru ewidencji projektów i zadań, planowanie zasobów, zarządzania budżetami, monitorowania postępu prac, obsługi dostaw pod projekt i rozliczanie projektów.

Produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jeszcze kilka lat temu prestiżowe oprogramowanie oraz systemy ERP były niedostępne dla małych i średnich firm czy organizacji typu start-up. Wysokie ceny były barierą dla przedsiębiorców. Obecnie, dzięki rozwiązaniom jak Microsoft Dynamics NAV 365, nawet małe firmy mogą korzystać z profesjonalnego systemu ERP – Microsoft Dynamics NAV oraz usług dla biznesu jak wirtualny dysk, komunikator biznesowy czy firmowa poczta.

Płatność w abonamencie oraz przerzucenie kosztów utrzymania systemu ERP i infrastruktury na chmurę obliczeniową znacząco obniżyło ceny dla przedsiębiorców. NAV 365 jest dedykowany firmom rozwijającym się, liczącym od 3 do 50 pracowników z sektora handlu i usług.

Wdrożenie systemu ERP w ciągu 30 dni

Wdrożenie systemu ERP jest najczęściej procesem długotrwałym, czasochłonnym i kosztownym. Jednak w przypadku systemu ERP dostępnego w pakiecie NAV 365 zastosowano metodę, która maksymalnie skraca czas wdrożenia, z zachowaniem najwyższych standardów. Dzięki niej, wdrożenie oraz uruchomienie systemu odbywa się nawet w ciągu jednego miesiąca.

NAV 365 to świeże podejście do potrzeb przedsiębiorców. Funkcjonalności systemu ERP podzielone na pakiety, w połączeniu z możliwościami chmury obliczeniowej oraz usługami jakie oferuje Office 365 to bogaty pakiet dla użytkownika. Wystarczający dla organizacji z sektora SMB, który usprawnia procesy realizowane w obszarze finansów, handlu i projektów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów na wdrożenie systemu ERP.