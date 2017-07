Definicja chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa to udostępnienie różnego typu usług obliczeniowych takich jak serwery, magazyny, sieci, oprogramowanie, bazy danych za pośrednictwem Internetu.

Pierwsze chmury obliczeniowe powstały około 10 lat temu, jednak ich szybki rozwój spowodował, że dzisiaj korzystają z nich różnego typu organizacje. Począwszy od małych firm rodzinnych czy start-upów, aż po globalne, międzynarodowe korporacje. Można znaleźć wiele powodów dla których chmura jest coraz popularniejsza.

Możliwości jakie daje chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowa jest ogólnodostępna. Wykorzystywana jest zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy. Często usługi online, pozwalające na wysyłanie wiadomości e-mail, edycję dokumentów, słuchanie muzyki czy oglądanie telewizji, opierają się na chmurze. Pozwala ona między innymi:

Tworzyć aplikacje oraz usługi

Przechowywać dane

Wykonywać oraz odzyskiwać kopie zapasowe

Hostować witryny WWW

Przesyłać strumieniowo pliki audio i wideo

Dostarczać oprogramowanie „na żądanie”

Analizować dane pod względem prognozowania oraz znajdowania wzorców

Kilka kluczowych korzyści

Chmura obliczeniowa wymaga od przedsiębiorców zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu oraz zasobach IT. Poznając bliżej chmurę można łatwo zrozumieć skąd wziął się wzrost jej popularności. Wśród największych korzyści warto wymienić:

Niższe koszty dla organizacji

Korzystając z chmury, przedsiębiorca może wyeliminować wydatki związane z zakupem oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania. Firma nie musi inwestować we własne, lokalne serwery. Dodatkowo ma możliwość znacząco obniżyć koszty poniesione na prąd. Zasoby ulokowane w chmurze obliczeniowej to także niższe koszty związane z utrzymaniem działu IT. Nie trzeba zatrudniać specjalistów. Za usługę odpowiada dostawca chmury.

Nieporównywalna szybkość działania

Zdecydowana większość usług oferowanych w zakresie chmury jest obsługiwana samodzielnie. Są one udostępniane na żądanie, dzięki czemu nawet duże ilości zasobów można zapewnić w kilka minut. Przedsiębiorstwa mogą działać elastycznie, nie planując zapotrzebowania.

Chmura działa globalnie

Chmura obliczeniowa działa w dowolnej lokalizacji geograficznej. W każdej tak samo wydajnie. Organizacje mogą swobodnie korzystać z większej bądź mniejszej mocy obliczeniowej, przepustowości oraz magazynu. Usługi w chmurze obliczeniowej są skalowalne.

Wyższa produktywność

Posiadanie oraz utrzymanie własnych serwerów, konfigurowanie posiadanego sprzętu, instalowanie poprawek oprogramowania wiążą się z niezwykle pracochłonnymi działaniami. Wybierając chmurę obliczeniową można przekazać zarządzanie infrastrukturą IT dostawcy usługi. Firma zyskuje wyższą produktywność oraz lepsze wykorzystanie zasobów. Pracownicy mogą skupić się na celach biznesowych, zamiast na utrzymaniu lokalnych serwerów.

Wyższa wydajność serwerów

Usługi chmurowe działają w globalnej sieci bezpiecznych centrów danych, bogatych w wydajny sprzęt najnowszej generacji. Korzystając z usług chmurowych od zaufanego dostawcy, firma ma możliwość pracy na najlepszym sprzęcie, na który sama nie mogłaby sobie pozwolić.

Niezawodne rozwiązanie

Z chmurą obliczeniową odzyskiwanie danych po awarii czy tworzenie kopii zapasowych jest znacznie prostsze. Zapewnienie ciągłości działania, a co jest z tym związane, obniżenie kosztów jest możliwe dzięki dublowaniu danych w licznych nadmiarowych lokacjach w sieci dostawcy chmury.

Platforma chmurowa Microsoft Azure to rosnący zbiór zintegrowanych usług ulokowanych w chmurze, dzięki którym deweloperzy i specjaliści IT mogą kompilować oraz wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi w globalnej sieci centrów danych. Wraz z MS Azure organizacja zyskuje pełną swobodę kompilowania i wdrażania z dowolnego miejsca przy użyciu preferowanych narzędzi, aplikacji oraz platform.