E-everything w systemie Microsoft Dynamics NAV

E-everything w Microsoft Dynamics NAV

Przy zeszłorocznej wersji systemu ERP, Microsoft zadbał o to, by została ona otwarta na integrację z dostawcami usług elektronicznych. Dzięki niej można wysyłać oraz odbierać faktury w postaci elektronicznej. Dodatkowo dla wysyłanych dokumentów istnieje możliwość budowy tak zwanych profili, które posiadają określone zasady obsługi dokumentów. Mogą one być przypisywane do pewnych dostawców, nabywców, czy grup.

Rozbudowano także możliwości modułu Bankowość elektroniczna, który usprawnia wysyłanie oraz wprowadzanie przelewów do oprogramowania bankowego. Wraz z wersją Microsoft Dynamics NAV 2017 pojawiała się możliwość importu plików z wyciągami do systemu ERP, a także ich rozliczenie.

Prawdziwą rewolucją w zeszłorocznej wersji była możliwość obsługi dokumentacji przychodzącej w formie elektronicznej, jak i w postaci zeskanowanych dokumentów, które następnie są automatycznie rejestrowane w systemie Microsoft Dynamics NAV, archiwizowane i włączone do procesu akceptacji.

Nowe perspektywy w Microsoft Dynamics NAV 2017

Nowością w wersji NAV 2017 jest możliwość umieszczenia łącza na dokumencie sprzedaży, kierującego do usługi płatniczej jak PayPal. Ta mała zmiana znacząco usprawnia dokonywanie płatności przez klienta. W systemie ERP można do każdej faktury osobno zdefiniować inny typ usług płatniczych bądź skorzystać z ustawień domyślnych i użyć tych samych dla wszystkich faktur.

W najnowszej wersji Microsoft Dynamics NAV udoskonalono funkcjonalność OCR. Wcześniej istniała możliwość rejestrowania pełnych dokumentów. NAV 2017 pozwala rejestrowanie także wybranych, pojedynczych wierszy faktury. Dodatkową korzyścią jest możliwość śledzenia zarejestrowanych zapasów. Dzięki usłudze OCR, system ERP tworzy wiersze dla dostawców, a Microsoft Dynamics NAV tworzy powiązania zapasów według różnych dostawców.

E-everything to zmiany, które usprawniają proces płatności oraz ułatwiają działania klientom. Mogą oni teraz bezpośrednio płacić za otrzymane usługi bądź produkty, wykorzystując popularne usługi płatnicze, PayPal bądź karty kredytowe.

Zmiany wprowadzone przez Microsoft miały na celu usprawnić realizacje procesów w organizacji, podnieść ich efektywność oraz ułatwić pracę użytkownikom i klientom.