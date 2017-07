Spółka IT.integro otrzymała tytuł LS Retail Platinum Partner 2017

Wyłoniona grupa partnerów musi stale udowadniać swoją wysoką jakość obsługi oraz wsparcia, a także spełniać rygorystyczne kryteria stawiane przez LS Retail.

Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona Platynowych Partnerów LS Retail. Jest to dla nas cenne wyróżnienie, które stanowi podsumowanie naszych aktywności i zaangażowania – mówi Piotr Śledź, Prezes IT.integro – Rozwiązania LS Retail wdrażamy już wiele lat. Zrealizowaliśmy z sukcesem projekty między innymi w centrali i sieci sklepów Marketing Investment Group, Solar S.A., Cross Jeans GmbH, Westwing. LS Retail Platinum Partner 2017 to już kolejne wyróżnienia od LS Retail – podsumowuje.

Partnerzy LS Retail Platinum należą do liderów naszej sieci partnerskiej. Aby otrzymać to szczególne wyróżnienie należy spełnić wszystkie wymagania stawiane przez sieć LS Retail – mówi Magnus Norddahl, CEO oraz Dyrektor Generalny LS Retail – Nasi Platynowi Partnerzy muszą odznaczać się zaangażowaniem oraz chęcią ścisłej współpracy z LS Retail. Ich dokonania stanowią część naszego globalnego sukcesu. LS Retail ma zaszczyt uhonorować oraz docenić firmę IT.integro za niezwykle dokonania w okresie ostatniego roku.

LS Retail Platinum Partners otrzymają wyróżnienia podczas conneXion – corocznej konrefencji organizowanej przez LS Retail, poświęconej trendom Retail. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia 2017 roku, w Madrycie.

O IT.integro

IT.integro to strategiczny partner Microsoft Dynamics w Polsce, współpracując w zakresie efektywnej edukacji rynku na temat zintegrowanych systemów informatycznych oraz wdrażając najpopularniejszy system ERP z rodziny produktów Microsoft – Dynamics NAV.

IT.integro wyróżnia się swoją wiedzą i doświadczeniem, które zaowocowały licznymi wyróżnieniami, w tym statusem Microsoft Partner Gold Enterprise Resource Planning, finalisty Microsoft Dynamics Regional Partner for Central and Eastern Europe of the Year 2016, Microsoft Dynamics Partner of the Year 2016 oraz członkostwem w elitarnej grupie President’s Club for Microsoft Dynamics.

Spółka przeprowadziła już ponad 300 wdrożeń i 750 projektów. Od 20 lat wspiera pracę ponad 4.000 użytkowników systemu Microsoft Dynamics NAV. Dodatkowo, z sukcesem realizuje globalne, wielojęzyczne i wielowalutowe projekty wdrożeniowe dla korporacji oraz grup kapitałowych. Spółka zrealizowała już ponad 60 zagranicznych wdrożeń systemu ERP w 47 krajach i wspiera ponad 1.000 obcojęzycznych użytkowników z całego świata

O LS Retail

LS Retail to czołowy dostawca wszechstronnego oprogramowania zaprojektowanego w oparciu o system Microsoft Dynamics NAV i inne technologie przeznaczone dla firm z branży handlowej oraz branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Dzięki skalowalności LS Retail obsługuje złożone wymagania sklepów i sieci handlowych działających w branży odzieżowej, elektronicznej czy meblarskiej, a także restauracji, kawiarni czy sklepów wolnocłowych. Dedykowane rozwiązania LS Retail umożliwiają przedsiębiorstwom na całym świecie zwiększenie przychodów, pozyskiwanie nowych klientów i budowanie ich lojalność, przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Przez ponad dwie dekady LS Retail rozwija swoje produkty, które są obecnie wykorzystywane w ponad 130 krajach. LS Retail zapewnia klientom wsparcie ponad 260 certyfikowanych partnerów Microsoft i LS Retail w 75 krajach na całym świecie.