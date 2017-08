Proste rozliczane dokumentów dzięki technologii OCR

Digitalizacja dokumentów kosztowych

Rozliczanie dokumentów kosztowych, takich jak paragony, rachunki czy kwity parkingowe i autostradowe jest zajęciem czasochłonnym. Pracownicy, zamiast skupić się na sprzedaży i kontakcie z klientem, są odpowiedzialni za dokumentowanie wydatków służbowych.

Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców jest Continia Expense Management. Jest to rozwiązanie, bazujące na technologii OCR, w pełni zintegrowane z systemem Microsoft Dynamics NAV, które w znaczącym stopniu upraszcza i usprawnia proces rozliczania dokumentów kosztowych. Oprogramowanie rozpoznaje znaki oraz tekst z pliku graficznego i sam uzupełnia dane z dokumentów kosztowych, a następnie uzupełnia nimi formularz kosztowy i przesyła bezpośrednio do systemu ERP. Rozwiązanie Continia Expense Management dostępne jest na smartfonie, tablecie, w przeglądarce internetowej oraz systemie Microsoft Dynamics NAV.

Continia Expense Management pozwala na szybkie rozliczenie wydatków, ponoszonych przez pracowników podczas podróży służbowych. Automatyzuje proces akceptacji, usprawnia pracę i podnosi efektywność. Dzięki funkcjonalności rozpoznawania znaków oraz tekstu w pliku graficznym, system odczytuje dane z rachunków oraz uzupełnia nimi formularz kosztowy.

Rozwiązanie dostępne na urządzeniach mobilnych

Aplikacja Continia Expense Management dostępna jest dla systemów iOS, Android i Windows. Pracownik mobilny, może wykorzystać smartfon bądź tablet, by bezpośrednio z trasy rozliczyć dokument kosztowy. Wystarczy wykonać zdjęcie faktury lub rachunku. Treści zostają bezpośrednio zaciągnięte do formularza kosztowego, które wystarczy zatwierdzić i przesłać do systemu ERP.

Możliwości Continia Expense Management

Rozwiązanie w znaczącym stopniu usprawnia proces rejestracji i zatwierdzania dokumentów kosztowych. Pozwala dodatkowo na rejestrację wykorzystania aut służbowych w celach prywatnych, umożliwia obsługę kart płatniczych oraz import danych z wielu banków. Dodatkowo Continia Expense Management gwarantuje użytkownikom dostęp do dokumentacji z dowolnego miejsca w systemie Dynamics NAV. Wystarczy przejść do dokumentacji, która powiązana jest z konkretnym zapisem lub przejrzeć dokumentację, powiązaną z określonym projektem bądź działem. Funkcja ta umożliwia pozwala zachować pełną kontrolę nad rejestrowanymi dokumentami.

