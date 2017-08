Bankowość Elektroniczna jest modułem należącym do standardowej polskiej funkcjonalności dla Dynamics NAV w wersjach NAV 2015 PL, NAV 2016 PL i NAV 2017 PL. Dostępny jest także jako odrębny moduł dla wersji międzynarodowych, które nie zawierają polskiej funkcjonalności. Moduł umożliwia automatyczne bądź ręczne przygotowanie przelewów do banku w systemie ERP. Wprowadzone przelewy można zatwierdzić, przekazać w postaci pliku do systemu bankowości elektronicznej, wydrukować i przesłać do dziennika głównego. Przelewy są automatycznie rozliczane z zapisami, na podstawie których zostały utworzone. Moduł Bankowość Elektroniczna umożliwia także import wyciągów bankowych z banku i ich automatyczne rozliczanie z otwartymi pozycjami należności i zobowiązań.

Opis modułu

Szablony przelewów

Szablony przelewów umożliwiają użytkownikom bankowości internetowej predefiniowanie nieskończonej liczby rachunków bankowych i interfejsów obsługujących komunikację z systemem informatycznym banku.

Wprowadzanie poleceń przelewów

Polecenia przelewu można wprowadzać w sposób automatyczny bądź ręczny. W przypadku pracy automatycznej dostępna jest funkcjonalność sugerująca przelewy dla nabywców i dostawców.

Eksportowanie

Poprawnie wypełnione przelewy można wyeksportować do pliku. Wygenerowanie i przekazywanie przelewów do banku może być wykonane jednym kliknięciem myszki. Plik może być zaimportowany do systemu bankowego przez użytkownika lub w pełni automatycznie przekazany poprzez usługę Webservice i tam autoryzowany.

Import wyciągów

Moduł pozwala na proste importowanie wyciągów bankowych z plików pobranych, z systemu bankowości internetowej lub automatyczne pobranie poprzez usługę Webservice.

Sugerowanie szablonu przelewu

Korzystając z ustawień, Bankowość Elektroniczna sugeruje szablon przelewu dla każdego nabywcy i dostawcy. Dzięki temu, w prosty sposób można określić z jakiego rachunku należy realizować zapłaty dla wszystkich nabywców lub dostawców.

Uzupełnianie danych

W trakcie importu wyciągu bankowego, moduł automatycznie odszukuje konta nabywców i dostawców na podstawie numerów kont źródłowych.

Prosty proces rozliczania

Proces rozliczania wpłat realizowany jest z poziomu Dziennika wyciągów bankowych i jest maksymalnie zautomatyzowany przez algorytm rozliczania.

Podstawowe korzyści dla użytkowników Bankowości Elektronicznej