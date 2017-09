1. Sprawdzony przez 2 000 000 użytkowników

Microsoft Dynamics NAV to najchętniej wybierany systemem ERP, który na światowy rynek wprowadziła firma Microsoft. Obecnie jest wdrożony w ponad 120 000 przedsiębiorstwach, w 47 krajach. Usprawnia pracę ponad 2 000 000 użytkowników systemu.

System ERP jest pozytywnie opiniowany przez swoich użytkowników. Doceniany za intuicyjność, elastyczność i prostotę. Jego interfejs jest zbliżony do innych produktów Microsoft, dzięki czemu pracownicy bardzo łatwo uczą się obsługi systemu.

2. Kompletne wsparcie dla biznesu

Oprogramowanie ERP jest kompleksowym wsparciem dla firm. Dzięki integracji z Office 365, chmurą obliczeniową Microsoft Azure oraz CRM Online, użytkownicy zyskali potężne narzędzie do zarządzania, analityki oraz organizacji zadań. Poprzez połączenie rozwiązań Microsoft, Dynamics NAV oferuje dużo więcej możliwości. Wiadomości e-mail, kalendarze oraz pliki są powiązane z danymi, raportami i procesami biznesowymi a użytkownicy mogą świadomie podejmować strategiczne decyzje biznesowe.

3. Odpowiada na potrzeby przedsiębiorców

Microsoft Dynamics NAV dopasowuje się do potrzeb przedsiębiorców oraz zmian trendów i technologii. Projektanci systemu zadbali o to, by każda kolejna wersja wnosiła nowe wartości oraz innowacyjne możliwości, które usprawnią pracę użytkowników. Największe przeobrażenia zaszły w ostatnich latach. W wersji NAV 2017 wprowadzono nowe, niewykorzystywane do tej pory rozwiązania jak Cortana Intelligence, Microsoft Flow czy PowerApps. Rozbudowano w znaczącym stopniu funkcjonalności w obszarach finansów, zleceń, zapasów, CRM. Wprowadzono także liczne ułatwienia dla użytkownika oraz uproszczono ustawienia i konfigurację. Dynamics NAV 2017 stanowi kolejny krok w stronę integracji rozwiązań Microsoft. Doszło do pogłębienia współpracy systemu z programami Outlook, Excel, Power BI i z usługą Microsoft Bookings.

Wraz z Microsoft Dynamics NAV 2016 system stał się synonimem prostego narzędzia pracy. Nowe funkcjonalności zapewniały możliwość przeprowadzenia szybkiego wdrożenia. Dodatkowo pojawiły się aplikacja na smartfon, e-everything, ponad 60 rozszerzeń klienta sieci Web, przepływy pracy, rozszerzenia w obszarze finansów, współpraca natywna z Azure SQL, Power BI i CRM.

W NAV 2015 wprowadzono udoskonalony interfejs, pogłębioną integrację z Office 365, zarządzanie środkami pieniężnymi a także narzędzie, umożliwiające automatyczne przeniesienie wszystkich modyfikacji z wersji NAV 2013 do NAV 2015. System ERP stał się dostępny w wersji tabletowej.

Wersja NAV 2013 to szereg nowych udogodnień. Wśród nich pojawiła się m.in. integracja z OneNote, klient sieci Web, narzędzia RapidStart, prognozowanie przepływów pieniężnych, rachunek kosztów, rozszerzenie możliwości klientów sieci Web, zarządzanie kompletacją i inne.

Wersja Microsoft Dynamics NAV 2009 wprowadziła przede wszystkim Role Użytkownika z możliwością ich personalizacji i dostosowania do potrzeb oraz zakresu obowiązków pracowników.

4. Dostępny w dowolnym miejscu i czasie

Microsoft Dynamics NAV zapewnia dostęp do tych samych zaawansowanych funkcji na platformach iOS, Android i Windows, stanowiąc bezpieczniejsze środowisko pracy na komputerach stacjonarnych, laptopach i urządzeniach przenośnych. Użytkownicy mogą korzystać z systemu ERP w dowolnym miejscu i dowolnym czasie.

5. Wdrażany zarówno w chmurze, jak i na serwerze lokalnym

System ERP można wdrożyć w modelu tradycyjnym – na serwerze lokalny lub na platformie chmurowej. Decyzja o wyborze modelu implementacji zależna jest od kosztów utrzymania infrastruktury, dopasowania do potrzeb organizacji, możliwości kontroli i dostępu.

6. Dostępny w 47 lokalnych wersjach językowych

Microsoft Dynamics NAV jest dostępny w 47 wersjach językowych. Również w Polsce wdrażany jest moduł Polska Funkcjonalność, opracowany przez IT.integro a certyfikowany przez Microsoft. Jego głównym celem jest dostosowanie systemu do tutejszych wymogów. Moduł zawiera funkcje wymagane przez polskie prawo, funkcjonalności ułatwiające bieżącą pracę i polską warstwę językową.

7. Posiada bogatą funkcjonalność

Dynamics NAV posiada rozbudowane funkcjonalności z zakresu zarządzania finansami i księgowością, środkami trwałymi, marketingiem, logistyką, produkcją, serwisem, projektami. Są one wzbogacane wraz z pojawieniem się nowych wersji, o nowe możliwości, jeszcze bardziej dopasowane do wymagań współczesnych firm.

Podstawowe funkcjonalności systemu ERP można uzupełnić o rozwiązania branżowe, dzięki którym Microsoft Dynamics NAV doskonale dopasowuje się do konkretnych wymagań organizacji z różnych sektorów przedsiębiorczości.

Oprogramowanie ERP integruje się także z licznymi, dodatkowymi rozwiązaniami biznesowym, dzięki którym, nawet najbardziej wymagające firmy skomponują produkt dopasowany do ich potrzeb.

8. Spełnia oczekiwania przedsiębiorców z różnych branż

Dynamics NAV jest wykorzystywany w organizacjach ze wszystkich branż jak handel i dystrybucja, retail, produkcja, transport, logistyka, usługi i finanse. Wśród najchętniej wybieranych rozwiązań branżowych znajdują się Kadry i Płace, pozwalające na rozszerzenie funkcji systemu Dynamics NAV w zakresie zarządzania personelem i rachuby płac, LS Nav usprawniający zarządzanie wielokanałową sprzedażą detaliczną, Cosmo Consult Process Manufacturing przeznaczony dla produkcji procesowej czy Magazyn Wysokiego Składowania usprawniający pracę magazynu.

Wśród innych rozwiązań znajdują się Wykres Gantta przydatny w procesie planowania i harmonogramowania produkcji, Incadea.DMS pozwalających na sprawne zarządzanie siecią dealerów samochodowych, Planowanie floty – rozwiązanie dla firm logistycznych czy Modus Furniture przeznaczony dla branży meblarskiej i stolarskiej.

9. Zintegrowany z rozwiązaniami biznesowymi

Decydując się na oprogramowanie ERP należy wziąć pod uwagę możliwość integracji z dodatkowymi rozwiązaniami biznesowymi. Wśród najpopularniejszych znajdują się Microsoft Azure – platforma chmurowa, pozwalająca efektywnie rozwijać działalność oraz szybko reagować na zmiany, System Zarządzania Danymi Centralnymi służący synchronizacji i zarządzaniu danymi centralnymi w rozproszonych organizacjach, Document Capture służący do skanowania, rejestracji i archiwizacji wszystkich dokumentów w przedsiębiorstwie czy Continia Expense Management dostępny na urządzeniach mobilnych, pozwalający na szybkie rozliczenie wydatków, ponoszonych przez pracowników podczas podróży służbowych.

Warto wspomnieć także o EDI określającym sposób wymiany pomiędzy systemami, agiles Workflow pozwalający na prawidłowe zarządzanie przepływem, Office 365 dzięki któremu można prowadzić wideokonferencje HD, korzystać z biznesowej klasy poczty e-mail czy platformy społecznościowej w firmie i Portalu B2B umożliwiającym sprawną współpracę i wymianę danych między klientami, partnerami i pracownikami.

Wśród rozwiązań pozwalających na sprawą analitykę warto wymienić Jet Reports służący do raportowania oraz analiz Business Intelligence (BI) i Targit Decision Suite do wizualizacji danych, samodzielnej analityki i raportowania.

10. Wdrażany zgodnie z metodyką

Realizując wdrożenie stosuje się metodykę Microsoft Dynamics Sure Step, opracowaną na podstawie wieloletnich doświadczeń zebranych przez konsultantów i partnerów Microsoft. W metodyce wyróżnia się 5 typów projektów (Standard, Rapid, Enterprise, Agile i Upgrade), które różnią się zakresem oraz złożonością wdrożenia. Wszystkie opierają się na 6 fazach projektu: Diagnoza, Analiza, Projekt, Budowa, Uruchomienie, Działanie.

11. Sprawdzony we wdrożeniach wielooddziałowych, wielofirmowych i wielojęzycznych

Microsoft Dynamics NAV to skuteczne rozwiązanie, które pozwala na komunikację w firmach wielooddziałowych i wielojęzycznych oraz w organizacjach zrzeszających wiele podmiotów gospodarczych. By usprawnić tego typu wdrożenia, firma IT.integro stworzyła rozwiązanie o nazwie System zarządzania danymi centralnymi, dedykowane synchronizacji i zarządzaniu danymi centralnymi w organizacjach rozproszonych.

12. Niezawodny w projektach międzynarodowych

Dynamics NAV jest oprogramowaniem ERP idealnie sprawdzającym się nie tylko w projektach lokalnych, ale również we wdrożeniach realizowanych globalnie, uwzględniając wielojęzyczność, wielowalutowość i miejscowe wymogi prawne. Wdrożenie międzynarodowe obejmuje ustandaryzowane, z perspektywy całej wielooddziałowej firmy, procesy, dane i funkcjonalności.

13. Wdrażany przez certyfikowanych partnerów Microsoft

Dystrybucją systemu Microsoft Dynamics NAV zajmują się certyfikowani partnerzy Microsoft. Dostarczają oni klientom wartości dodane w ramach usług, obejmujących planowanie projektów, wdrożenie, dostosowanie systemu ERP i usługi wsparcia.

IT.integro jest kluczowym Partnerem Microsoft Dynamics NAV w Polsce, współpracując w zakresie efektywnej edukacji rynku na temat zintegrowanych systemów informatycznych oraz wdrażając Dynamics NAV.