Wzrost świadomości oraz poziomu wiedzy na temat chmury spowodował zmianę sposobu myślenia. Przedsiębiorcy przestali zastanawiać się czy migrować do chmury, a coraz częściej zadają pytanie, kiedy należy to zrobić.

Dlaczego warto migrować do chmury?

Korzyści związane z przeniesieniem firmy do chmury można rozpatrywać w trzech aspektach, dotyczących finansów firmy, elastyczności rozwiązania oraz bezpieczeństwa danych.

Chmura pełna oszczędności

Decydując się na migrację lub zakup usług chmurowych, przedsiębiorca jest w stanie osiągnąć spore oszczędności. Nie musi inwestować w drogą infrastrukturę, serwery, sprzęt czy oprogramowanie. Nie martwi się kosztami amortyzacji czy zużycia prądu. Oszczędza także czas pracowników IT, którzy mogą skupić się na innych zadaniach.

Korzystając z infrastruktury chmurowej, użytkownicy płacą jedynie za wykorzystane zasoby, nie nadwyrężając firmowego budżetu. Dodatkowo posiadają pełną kontrolę nad zużyciem, skalując zasoby według aktualnych potrzeb.

Chmura jest doskonałym rozwiązaniem dla początkujących firm. Jeszcze niedawno nie mogły one korzystać z nowoczesnego, wysokiej klasy oprogramowania. Teraz jest to możliwe. Doskonałym przykładem jest NAV 365. Jest to pakiet rozwiązań biznesowych, w skład którego wchodzi między innymi system ERP – Microsoft Dynamics NAV, który był niedostępny dla firm o niskim budżecie. Jego integracja z chmurą oraz dostępność w abonamencie pozwoliły znacząco obniżyć koszty oprogramowania.

Gwarancja elastyczności

Elastyczność oraz dostępność zasobów jest ogromną zaletą modelu chmurowego. Jest doceniana przede wszystkim przez organizacje, które doświadczają sezonowych wzrostów produkcji i sprzedaży. Chmura zapewnia usługobiorcom skalowalność, która połączona jest z możliwością alokacji zasobów w momencie, kiedy pojawi się zapotrzebowanie. Dzięki temu przedsiębiorstwo może bez problemu sprostać nawet gwałtownym wzrostom popytu, uruchamiając nowe zasoby.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Kwestia bezpieczeństwa jeszcze do niedawna nurtowała przedsiębiorców. Ulokowanie danych firmowych w abstrakcyjnej chmurze budziło niepokój. Jednak niepotrzebnie. Dla przykładu, chmura Microsoft jest obecnie najbezpieczniejszym z dostępnych rozwiązań. Posiada najszerszą zgodność z przepisami spośród wszystkich dostawców chmury. Użytkownicy mogą się cieszyć najwyższym poziomem zabezpieczeń przed cyberatakami.

Rozważając wybór chmury, warto również wziąć pod uwagę odporność na wszelkiego typu katastrofy, pożary czy powodzie. Dane, bez względu na zaistniałe okoliczności, są w chmurze bezpieczne i nie znikną wraz z kradzieżą komputera.

Jak rozpoznać najlepszy moment na migrację do chmury?

Decyzja o przejściu do chmury jest trudna. W szczególności, jeśli firma zainwestowała wcześniej w drogi sprzęt, serwery i oprogramowanie. Wówczas, mimo potencjalnych korzyści, nie podejmuje tego kroku ze względu na poniesione inwestycje.

Zmiany warto wprowadzić, gdy dotychczasowe rozwiązanie przestaje spełniać wymagania organizacji. Blokuje jej szybki rozwój, generuje niepotrzebnie koszty, ogranicza możliwości, a wady zaczynają przerastać korzyści.

Obecna infrastruktura blokuje rozwój firmy

Wraz z szybkim rozwojem, zwiększoną sprzedażą czy produkcją pojawia się potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań, dopasowanych do tempa wzrostu. Brak decyzji może skutecznie zahamować rozwój przedsiębiorstwa, narażając je na straty oraz upadek.

Serwerownia wymaga modernizacji oraz inwestycji

Do niedawna modernizacja infrastruktury w firmach wiązała się z potrzebą zakupu nowych serwerów czy infrastruktury sieciowej. Obecnie przedsiębiorcy może zadecydować o wymianie serwerów stacjonarnych na serwery w chmurze, które nie wymagają zakupu nowego sprzętu, oprogramowania czy kosztownej obsługi działu IT.

Pojawiają się problemy z funkcjonowaniem firmy w „gorących okresach”

Gdy organizacja straciła swoją efektywność w momentach wzmożonej sprzedaży (np. w okresie przedświątecznym), a posiadane zasoby nie wystarczają, należy poszukać rozwiązania bardziej elastycznego, pozwalającego na skalowanie potrzeb. Chmura pozwala w „gorących momentach” podnieść zapotrzebowanie, a po ich zakończeniu przywrócić je do poziomu standardowego.

Firma szuka oszczędności

Zakup i utrzymanie serwerów stacjonarnych wiąże się z dużymi kosztami stałymi. Jeśli firma wymaga oszczędności, inwestycja w infrastrukturę chmurową jest dobrym rozwiązaniem, gdyż nie wymaga dodatkowych nakładów na serwery bądź oprogramowanie.

Wybór serwerów chmurowych zamiast serwerów lokalnych wymaga sporej wiedzy i świadomości przedsiębiorców. Warto jednak zapoznać się z możliwościami, jakie daje migracja, by nie ograniczyć rozwoju swojej firmy, bazując na niesprawdzonych informacjach czy irracjonalnym strachu przed chmurą.

Rynkowy lider – chmura Microsoft Azure

Jedną z najpopularniejszych platform chmurowych na świecie jest Microsoft Azure. Wg danych podanych przez korporację, aż 90% firm z listy Fortune 500 korzysta z Microsoft Cloud, a miesięcznie liczba zakupionych subskrypcji wzrasta o 120 000. Microsoft świadczy usługi w 42 regionach świata. To więcej niż u dowolnego innego dostawcy chmury.

Firma Microsoft, udostępnia model Cloud Computing skierowany zarówno do rynku konsumenckiego, jak również do rynku komercyjnego we wszystkich najbardziej popularnych obszarach tj. IaaS (Microsoft Azure Platform), PaaS (Microsoft Azure Platform), SaaS (Office 365, Intune). Takie podejście oferuje przede wszystkim konsystentne i spójne środowisko, które jest fundamentem na bazie którego możemy budować elastyczna organizację czy infrastrukturę IT.

Platforma Cloud Computing od Microsoft otwarta jest również dla innych dostawców technologii, przykładowo platforma Microsoft Azure oprócz wsparcia dla rozwiązań ASP.Net posiada również wsparcie dla Java czy PHP, pakietów Joomla lub WordPress, a także wspiera system operacyjny Linux. Wydaje się, że zakres funkcjonalny jest bardzo istotnym wyróżnikiem oferty na tle konkurencji w szczególności, kiedy mamy do czynienia ze wsparciem z odpowiednio zdefiniowanym i gwarantowanym poziomem SLA.