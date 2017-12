Kluczem do sukcesu okazuje się chmura obliczeniowa. Platforma, która łączy możliwości nowoczesnych systemów ERP, jak Microsoft Dynamics NAV z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie analityki czy sztucznej inteligencji – mówi Daria Widerowska, Marketing & PR Manager, IT.integro - Nowe narzędzia pozwalają podnieść wydajność pracowników, jakość produktów i usług, usprawnić poziom komunikacji i współpracy oraz poszerzyć grupę lojalnych klientów – dodaje.

9 powodów, dla których sklepy detaliczne przenoszą się do chmury

1. Skalowalność

48% przedstawiciel retail wskazuje, że głównym powodem, dla którego zdecydowali się przenieść swój system do chmury jest skalowalność zasobów. Jest to szczególnie ważne w przypadku sezonowych wzrostów sprzedaży, np. przed świętami lub w czasie akcji promocyjnych itp. Dla tego typu firm, polecana jest chmura hybrydowa, która pozwala zachować pełną kontrolę danych oraz decydować gdzie będą przechowywane takie informacje jak dane transakcyjne czy dane wrażliwe klientów.

2. Elastyczność chmury hybrydowej

Według 2016 Right Scale Survey, aż 71% przedsiębiorców decyduje się na środowisko hybrydowe, dzięki któremu organizacje z branży retail mogą nie tylko skalować zasoby, ale także uniknąć poważnych wydatków, które byłyby nieodzowne do zapewnienia obsługi krótkotrwałych skoków zapotrzebowania – mówi Daria Widerowska – W przypadku chmury Microsoft Azure, przedsiębiorcy płacą tylko za zużyte zasoby, co jest korzystniejsze niż zakup serwerów, oprogramowania i wyposażenia – dodaje.

3. Bezpieczeństwo transakcji

Dla 88% klientów, bezpieczeństwo transakcji ma fundamentalne znaczenie. Detaliści zdają sobie sprawę, że zachowanie najwyższych zasad bezpieczeństwa jest bazą ich działalności.

Chmura Microsoft Azure gwarantuje liczne rozwiązania, takie jak zarządzanie tożsamością, analitykę behawioralną, które wykrywają podejrzane działania. Dzięki nim, organizacja handlowa może bronić się przed hakerami, cyberprzestępczością i oszustwami, na które są szczególnie narażone.

4. Dostęp do bogatych możliwości Internetu Rzeczy

Według badań 2017 Retail Vision Study, aż 70% przedstawicieli branży retail jest gotowych, by wprowadzić rozwiązania Internetu Rzeczy. 65 % detalistów zakłada, że do 2021 roku zainwestuje w technologie automatyzacji, służące do zarządzania zapasami i zapewnienia zgodności w obszarze planogramu. Dodatkowo, aż 65% sprzedawców planuje wdrożyć innowacyjne usługi dostaw, a 80% wprowadzi personalizowane ścieżki zakupowe.

Ogromną szansą dla firm jest system ERP – Microsoft Dynamics NAV, który pozwala podnieść jakość obsługi klienta, skrócić czas dostaw, usprawnić realizację zamówień. System zintegrowany z rozwiązaniem branżowym dla retail jest odpowiedzią na współczesne wymagania, wielokanałowość, innowacyjność.

Chmura Microsoft oferuje dodatkowo wiele prostych sposobów na podniesienie wydajności procesów operacyjnych oraz obniżenie kosztów. Wprowadza Internet Rzeczy, dzięki któremu sprzedawcy detaliczni mogą korzystać z prekonfigurowanych rozwiązań dla najczęstszych scenariuszy IoT, takich jak zdalne monitorowanie i planowanie zasobów.

5. Zaawansowana analityka i sztuczna inteligencja (AI)

Zaawansowana analityka i sztuczna inteligencja pozwalają sprzedawcom przekształcać pozyskane dane w konkretne działania.

Microsoft Azure to jedyna chmura publiczna, dostarczająca funkcje Cognitive API, Bots, Machine Learning i Blockchain jako usługi (BaaS) dla programistów i specjalistów od zarządzania danymi. Umożliwiają one budowę inteligentnych rozwiązań na dużą skalę.

6. Wsparcie globalnego biznesu

Platforma Microsoft Azure jest obsługiwana przez rozbudowywaną sieć centrów danych Microsoft. Dostępna jest w 140 krajach na całym świecie, w tym w Chinach, obsługuje 17 języków i 24 waluty. Microsoft stale inwestuje w innowacyjne technologie, kładąc nacisk na niezawodność, doskonałą funkcjonalność, ekonomiczność i dbałość o środowisko oraz zaufanie klientów i partnerów z całego świata.

7. Najbardziej zaufana platforma chmurowa

Platforma Azure ma wiele fundamentalnych możliwości dzięki takim usługom, jak zarządzanie tożsamościami za pośrednictwem usługi Azure Active Directory, czyli kompleksowego rozwiązania do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze, zapewniającego niezawodne funkcje zarządzania użytkownikami i grupami. Ułatwia bezpieczny dostęp do aplikacji lokalnych i w chmurze, w tym usług sieci Web firmy Microsoft, takich jak Office 365, oraz wielu aplikacji typu SaaS, firm innych niż Microsoft.

8. Rozwój aplikacji biznesowych

Sprzedawcy detaliczni korzystają z wielu aplikacji biznesowych o kluczowym znaczeniu dla ich funkcjonowania. Azure to otwarta i elastyczna chmura, obsłująca wiele systemów operacyjnych, języków programowania, frameworków, narzędzi, baz danych i urządzeń. Nieustannie rozbudowuje swoje możliwości, współpracując z różnymi dostawcami oprogramowania, których certyfikowane rozwiązania są dostępne dla użytkowników chmury.

9. Możliwość personalizacji oferty

Aż 73% klientów woli kupować w sklepach, które oferują spersonalizowane podejście, zakupy, ścieżkę zakupową.

System ERP w chmurze zapewnia sprawną obsługę operacji, zarządzanie łańcuchem dostaw etc. Pozwala także na stworzenie spersonalizowanej ścieżki zakupowej – mówi Daria Widerowska - Dzięki zaawansowanym analizom, detaliści oferują swoim klientom polecane produkty, przewidują wielkość sprzedaży oraz oczekiwania odbiorców, podnosząc jednocześnie poziom lojalności nabywców – dodaje.

Współcześni klienci są świadomi, posiadają dużą wiedzę na temat dostępnych rozwiązań i możliwości oraz chętnie z nich korzystają. Aby sprostać ich wymaganiom, firmy handlowe muszą stale się rozwijać. Dopasowywać się do rynku, wdrażać nowe technologie, a dzięki chmurze rozwój będzie łatwiejszy.

