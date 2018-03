Dynamics 365 Business Central kolejną wersją Dynamics NAV

2018 – rokiem ewolucyjnych zmian

W erze transformacji cyfrowej zmiana oraz rozwój stały się zjawiskiem normalnym, dostrzegalnym we wszystkich branżach. Aby odnieść sukces na współczesnym, trudnym rynku, firmy muszą zadbać o dostęp do nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych technologii, elastycznych narzędzi, które wesprą ich procesy biznesowe, pozwolą gromadzić kompleksowe oraz wiarygodne dane, a także zaspokoić wymagania klientów.

Ewolucji podlegają również zaawansowane systemy wspomagające zarządzanie, takie jak system Microsoft Dynamics NAV. Jak informowaliśmy pod koniec zeszłego roku, Microsoft zdecydował się na rebranding marki Dynamics NAV, która już niedługo zostanie włączona do grona produktów pod szyldem Dynamics 365, wśród których już wcześniej znalazły się systemy Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics CRM. Teraz te aplikacje biznesowe będą rozwijane pod wspólną marką, generując jeszcze więcej korzyści dla użytkowników dzięki pogłębionej integracji i możliwościom takich narzędzi jak Power BI czy Microsoft Azure. Rebranding ma na celu ujednolicenie strategii Microsoft, stworzenie spójnej i silnej marki dla rozwiązań biznesowych.

W trakcie konferencji Directions ASIA, która odbyła się w dniach 15-16 marca 2018 roku, w Bangkoku ogłoszono nową nazwę – Dynamics 365 Business Central.

Co nowego wniesie Dynamics NAV w wersji Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics 365 Business Central to nowa nazwa Microsoft Dynamics NAV – wyjątkowego systemu, który istnieje na rynku od ponad 30 lat. Wspiera codzienną pracę 2 700 00 użytkowników ze 160 000 firm w blisko 200 krajach. To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem, które dedykowane jest średnim i rozwijającym się firmom. Pomaga organizacjom usprawnić procesy, poprawić relacje z klientami i podnieść efektywność dzięki:

Automatyzacji i integracji z narzędziami Microsoft

Rozwiązanie gwarantuje wyższą wydajność dzięki automatyzacji zadań i procesów – zintegrowanych z dobrze znanymi narzędziami pakietu Office, takimi jak Outlook, Word i Excel.

Lepszej analityce

Business Central pozwala uzyskać lepsze wyniki oraz dokładniejszy wgląd w sytuację organizacji, oraz dane biznesowe dzięki rozwiązaniom analitycznym zintegrowanym z systemem ERP.

Gotowości do ewolucyjnych zmian

Rozwiązanie dopasowuje się do potrzeb konkretnych organizacji – do ich tempa rozwoju. Jego możliwości można w dowolnym momencie rozbudować w zależności od potrzeb biznesowych.

Business Central będzie dostępny w pakietach – Essentials oraz Premium

Business Central Essentials obejmuje funkcjonalności z obszaru:

Zarządzania finansami,

Sprzedaży,

Zakupów,

Zarządzania magazynem,

CRM,

Zasobów ludzkich,

Zarządzania projektami.

Business Central w wersji Premium obejmuje dodatkowo funkcjonalności z obszaru:

Serwisu,

Produkcji.

Twoje centrum biznesowe w chmurze i na serwerach

Dynamics 365 Business Central będzie dostępny w modelu tradycyjnym (on-premises) i chmurowych (SaaS). Oba modele zapewniają pełną funkcjonalność i elastyczność systemu Dynamics NAV.

Dostępność Dynamics 365 Business Central

Najnowsza wersja Dynamics NAV – Dynamics 365 Business Central będzie miała swoją światową premierę 2 kwietnia 2018 r. Początkowo będzie dostępna w 14 krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Szwecji i Finlandii. Od 1 lipca 2018 roku rozwiązanie będzie można zakupić również w Australii i Nowej Zelandii.

Microsoft jeszcze nie ogłosił premiery wersji SaaS w Polsce, jednak już od dwóch lat dostępne jest rozwiązanie pod nazwą NAV 365 – system Microsoft Dynamics NAV w chmurze posiadający bogato rozbudowane pakiety funkcjonalne, począwszy od NAV 365 Finanse, aż po NAV 365 Handel i NAV 365 Projekty.

Microsoft Dynamics NAV 2018 PL będzie dostępny w drugim kwartale br.

Polska premiera wersji Dynamics 365 Business Central w Polsce jeszcze nie jest znana. Obecnie obowiązującą wersją jest NAV 2017 z Polską funkcjonalnością, a w drugim kwartale bieżącego roku pojawi się wersja NAV 2018.

Najnowsza wersja systemu Dynamics NAV 2018 wprowadza jeszcze głębszą integrację z innymi rozwiązaniami Microsoft, takimi jak aplikacje Dynamics 365, PowerApps, Microsoft Flow, Office 365 oraz Power BI. System stanowi unikalną kombinację rozwiązań usprawniających współpracę i komunikację z narzędziami Business Intelligence.

W NAV 2018 zadbano o wyższy komfort i wygodę pracy użytkowników systemu ERP. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom oraz personalizacji środowiska pracy, pracownicy mogą efektywniej i szybciej wykonywać powierzone im zadania oraz dostosować program do swoich wymagań.

Najnowsza wersja to także lepsza dostępność do narzędzi analityki biznesowej. Użytkownicy systemu mogą działać szybciej i podejmować lepsze decyzje, dzięki nowym możliwościom i pogłębionej integracji.

Dodatkowo Dynamics NAV 2018 wprowadza liczne rozwiązania, które znacząco poprawiają jakość współpracy pomiędzy użytkownikami systemu ERP, podnosząc ich szybkość i skuteczność działań, usprawniając realizowane procesy i optymalizując zadania. Pojawiły się takie funkcjonalności jak Image Analyzer, Zadania użytkowników i Zapisy księgi pracowników.

Rewolucja czy ewolucja?

Zdecydowanie strategia Microsoft nie wprowadza rewolucji. Jest kontynuacją koncepcji One Microsoft, która zakładała pogłębienie integracji rozwiązań biznesowych, takich jak chmura Microsoft Azure czy Office 365. Według wizji, wszystkie produkty oferowane przez Microsoft powinny posiadać jedną, spójną strategię. Wspólne podejście dotyczy zarówno wizji, jak i sprzedaży. Produkty mają się wzajemnie uzupełniać, tworząc przemyślaną całość a funkcjonalności przenikać, dając firmom możliwość rozwoju poprzez nowoczesne narzędzia.

Ważne jest, że klienci mają możliwość wyboru między systemem ERP w chmurze a na serwerach. Strategia zakłada, że rozwiązania klasy ERP będą łatwiej dostępne, już nie tylko dla dużych firm, ale również dla mniejszych organizacji o ograniczonych, acz skonkretyzowanych potrzebach biznesowych.