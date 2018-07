Ekosystem partnerów Microsoft

Firmy z całego świata przechodzą głębokie zmiany, zostają napędzane za pomocą chmury, sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i Internetu Rzeczy.

Ekosystem partnerski Microsoft liczy setki tysięcy organizacji, mających wpływ na przemiany przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Wprowadzając aplikacje biznesowe i rozwiązania branżowe, stają się naturalnym elementem zespołu Microsoft, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla milionów użytkowników.

6 kluczowych zapowiedzi w trakcie Microsoft Inspire 2018

Firma Microsoft co roku organizuje wydarzenie Microsoft Inspire skierowane do swoich kluczowych partnerów. W tym roku zostały przedstawione rozwiązania umożliwiające wszystkim organizacjom wejście na wyższy poziom biznesu, za sprawą innowacyjnych funkcjonalności wprowadzanych przez Microsoft.

W trakcie konferencji zostały ogłoszone nowe pomysły oraz przedstawione najnowsze narzędzia i możliwości stymulujące partnerski ekosystem do dalszego rozwoju, tworzenia innowacyjnych rozwiązań i tym samym wyprzedzania konkurencji. Wśród najważniejszych zapowiedzi znalazły się:

1. Inteligentna chmura dominującym rozwiązaniem

W trakcie konferencji Inspire 2018 zwracano szczególną uwagę na koncentracji Microsoft w tworzenie nowoczesnych miejsc pracy, innowacyjnych aplikacjach biznesowych, infrastruktury i sztucznej inteligencji.

Satya Nadella – dyrektor generalny Microsoft, przedstawił ogrom skali globalnej infrastruktury platformy Azure, obejmującej aż 54 regiony świadczenia usługi, dostępnej w 140 krajach.

Jak się okazuje, jedynie Microsoft może pochwalić się, tak efektywnym wynikiem. Podczas prezentacji zostały wskazane organizacje, które zdecydowały się na wprowadzenie Azure, Azure Stack, Azure Sphere, Azure IoT czy Microsoft 365. Do ich grona należą m.in. McDonald’s, Walmart, a także port lotniczy Heathrow, Toyota czy Walt Disney.

„Szacowany czas pełnej dominacji chmury to 3 – 5 lat. Jednak w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przy wysokim wzroście sprzedaży rozwiązań chmurowych, obserwuje się tendencję utrzymania stałego poziomu sprzedaży wersji on-premise, która ma się utrzymać minimum kolejne 3 lata” – mówi Piotr Śledź, Prezes Zarządu IT.integro - kluczowego partnera Microsoft w Polsce.

2. Sukces Microsoft 365

Podczas konferencji, zostało przedstawione podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania pakietu Microsoft 365. Microsoft poinformował o wzroście liczby stanowisk o 100% - uwzględniając 135 milionów komercyjnych użytkowników Office 365, w perspektywie miesięcznej. To również 200 milionów aktywnych urządzeń komercyjnych wykorzystujących Windows 10 oraz 65 milionów stanowisk Enterprise Mobility + Security.

3. Premiera polskiej wersji Dynamics 365 Business Central on-cloud już pod koniec roku

Chmurowa, najnowsza wersja Microsoft Dynamics NAV - Dynamics 365 Business Central miała swoją światową premierę w kwietniu 2018 roku. To jednak nie koniec nowości na ten rok. Jesienią odbędzie się premiera systemu w modelu tradycyjnym – on-premise.

Wersja Dynamics 365 Business Central on-cloud od kilku miesięcy jest już dostępna w 14 krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Szwecji i Finlandii.

Od lipca jest dostępna również w Australii, Nowej Zelandii i Południowej Korei, a jesienią pojawi się w Meksyku, Islandii i Norwegii.

Firma Microsoft zaprosiła wybranych przez siebie partnerów do stworzenia planu lokalizacyjnego, dla systemu w wersji on-cloud. Współpraca ma polegać na dostosowaniu Dynamics 365 Business Central do wymagań lokalnych przedsiębiorstw. Dzięki temu, do końca 2018 roku przygotowane rozwiązanie ma być dostępne także w Tajlandii, Hongkongu, Indonezji, Irlandii, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Republice Południowej Afryki, Filipinach, Japonii, Tajwanie, Malezji, a także w Polsce – gdzie za przystosowanie do polskich wymagań odpowiada firma IT.integro.

Planowane pojawienie się polskiej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central on-premise ma nastąpić w pierwszym kwartale 2019 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po światowej premierze.

4. Nowe możliwości dla partnerów Microsoft

Microsoft stworzył nowe programy wsparcia dla swoich partnerów. Niezależnie od tego czy tworzą aplikacje, czy są odpowiedzialni za realizację usług. Celem jest lepsze dopasowanie do oczekiwań użytkowników, pomoc podczas wdrażania rozwiązań oraz optymalizacja działań. Microsoft umożliwi dostęp do funkcjonalności, wspierających dotarcie partnerów do odpowiednich klientów. Mają to być zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa, korporacje, instytucje państwowe, edukacyjne oraz klienci końcowi.

5. Innowacyjne usługi i aplikacje

W trakcie Inspire 2018 zostały zaprezentowane nowości w obszarze aplikacji i usług pakietu Microsoft 365 - darmowa wersja Teams, nowe rozwiązania dotyczące obsługi zdarzeń, narzędzia analityczne wykorzystywane podczas pracy zespołowej oraz najnowsze rozwiązania chmurowe, służące do zarządzania danych, takie jak Azure Data Box Disk, Azure Vitual WAN, Azure Firewall.

6. Specjalizacje w centrum zainteresowań

Podczas konferencji zwrócono szczególną uwagę na rozszerzenie usług konsultingowych i najnowszych funkcjonalności skierowanych do partnerów – partner-to-partner solutions. Pozwalają one na wspólne tworzenie ofert, dostępnych dla klientów w markecie AppSource.

Microsoft zachęca partnerów do specjalizowania się i koncentracji na wybranych produktach i usługach. Badania prowadzone pomiędzy partnerami Microsoft wskazują ogromne znaczenie specjalizacji we wzroście ich biznesu. Z tego powodu został wprowadzony program kompetencyjny – Microsoft Azure Expert MSP, w którym partnerzy zyskują możliwość wykazania swojej wiedzy w obszarze określonych wyzwań biznesowych. Z końcem roku wprowadzony zostanie pakiet korzyści dostosowanych do danego profilu działalności, uwzględniając funkcjonalność pozwalającą na generowanie kontaktów biznesowych.

Plany Microsoft na przyszłość

Satya Nadella opowiadał o planach na najbliższą przyszłość dla Microsoft. Jak mówił, w dalszym ciągu kluczowym punktem zainteresowań mają być potrzeby ich partnerów, których liczba na samej konferencji wynosiła ponad 16 tysięcy.

CEO Microsoft nawiązał również do zagadnień, od lat pojawiających się w jego wypowiedziach – Intelligent Cloud, Intelligent Edge i AI-first. Podkreślał znaczenie sztucznej inteligencji, która ma stać się nieodłącznym elementem produktów korporacyjnych. Jednak – jak twierdzi, by mogło do tego dojść w przyszłości, należy skupić się na rozwoju wszechobecnej i rozproszonej strukturze obliczeniowej.

Aktualnie Microsoft skupia się na kilku podstawowych obszarach dla biznesu – aplikacjach, mordern workplace, infrastrukturze oraz narzędziach AI.

Więcej informacji: www.dynamics365bc.pl

Źródło: www.IT.integro.pl