Wszystko płynie...

Konferencja skupiała się na przyszłości systemu Microsoft Dynamics NAV , a także pozostałych zmianach, pojawiających się w najnowszych wersjach. Zostały przedstawione zarówno kierunki rozwoju współczesnych organizacji, jak i rozwiązań biznesowych czy strategii Microsoft na najbliższe lata.

W trakcie pierwszej sesji, Piotr Śledź – Prezes Zarządu IT.integro wspominał, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, ale wszyscy żyjemy w czasie cyfrowych rewolucji, w której zmiany są stanem naturalnym. Ich właściwe wykorzystanie, może przerodzić się w moc napędową biznesu. Pozwoli rozwinąć się w dynamiczny sposób wielu organizacjom i umożliwi zwiększenie efektywności pracowników na niespotykaną dotąd skalę.

Nowe warunki przyniosą ze sobą nieograniczone możliwości, wspierane przez technologie, zapewniając dostęp do nowoczesnych narzędzi i usług z dowolnego miejsca i czasie. Rozwiązania dostarczane przez Microsoft, są nieodzownym elementem cyfrowej transformacji. Umożliwiają obsługę szeregu procesów zachodzących w firmach – sprzedaż, obsługę klienta, produkcję, finanse i dystrybucję.

To ostatnia chwila, aby przedsiębiorcy zastanowili się nad zmianą swojej strategii biznesowej, zapewniając swoim firmom:

cyfrowe środowiska pracy,

zwiększenie zaangażowania ze strony klientów w kanałach komunikacyjnych,

optymalizację procesów,

pogłębioną analitykę biznesową,

zintegrowane narzędzia,

transformację wytwarzanych produktów, usług i modeli biznesowych.

W trakcie swojej prezentacji, Piotr Śledź omówił także strategię One Microsoft, bazującą na integracji i ścisłej współpracy 3 grup rozwiązań:

Microsoft 365 – kompleksowe rozwiązanie, zgranego z usługą Office 365, systemem Windows 10 oraz usługą Enterprise Mobility + Security;

Dynamics 365 – najnowsza generacja rozwiązań biznesowych, obsługująca wszystkie procesy realizowane w organizacjach. W rodzinie produktów Dynamics 365 znalazł się Dynamics 365 Business Central, następca systemu Microsoft Dynamics NAV;

Microsoft Azure – rozwijający się zbiór usług chmurowych, zapewniający pełną swobodę tworzenia, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami.

Microsoft Dynamics NAV 2018

Microsoft Dynamics NAV 2018 jest ostatnią wersją systemu pod nazwą Microsoft Dynamics NAV. Podczas sesji poświęconej nowościom, pojawiającym się w wersji Dynamics NAV 2018, Sławomir Michalak, Kierownik Działu Obsługi Klienta IT.integro, przedstawił najistotniejsze zmiany i rozwiązania, pojawiające się w Polskiej Funkcjonalności.

Polska Funkcjonalność jest to moduł (add-on) stworzony przez zespół IT.intergo, rozszerzający podstawową wersję systemu ERP - Microsoft Dynamics NAV. Posiada on między innymi polską warstwę językową, a także wiele funkcji dopasowanych do polskich przepisów:

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment),

JPK – najnowszy mechanizm generowania plików,

Możliwość integracji z Bazą Internetową REGON,

Funkcję sprawdzenia statusu podatnika VAT,

Funkcję Pomiń w ewidencji VAT,

Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016),

Funkcję Typy działalności firmy.

Sławomir Michalak zaznaczył, że moduł jest aktualizowany i rozwijany na bieżąco. Od premiery wersji Microsoft Dynamics NAV 2013, przez kolejne aktualizacje, wzbogacał się o szereg możliwości, stanowiąc najbardziej kompletny i dopracowany pakiet funkcjonalności w historii.

Jedną z ciekawszych prezentacji, przedstawił Radosław Dudziak, Specjalista ds. Obsługi Klienta. Zaprezentował on platformy dostępne dla Dynamics NAV m.in. Microsoft Azure, DataCenter i on-premise. Omówił także możliwości integracji ze światem rozwiązań Microsoft, wśród których znajdują się Office 365, PowerBI, Dynamics 365, Microsoft Flow, Microsoft Azure i Machine Learning.

Końcową prezentację panelu dotyczącego Dynamics NAV 2018, poprowadził Wojciech Kwiczor, Kierownik ds. Rozwoju Produktów. Omówił on wybrane nowości bezpośrednio w systemie Microsoft Dynamics NAV 2018. Są nimi między innymi, tworzenie kartoteki zapasu, zamówienie zakupu z poziomu zamówienia sprzedaży oraz wykorzystanie PowerApps podczas tworzenia aplikacji biznesowych.

Dynamics 365 Business Central, jako kolejny krok w stronę cyfrowej transformacji

Kolejna sesja w całości została poświęcona nowościom, pojawiającym się w najnowszej wersji Dynamics NAV – pod nową nazwą Dynamics 365 Business Central.

W trakcie prezentacji przeprowadzonej przez Krzysztofa Zielińskiego, Menadżera Projektów Enterprise z IT.integro, przedstawiona została koncepcja Industry 4.0, istotnego trendu w gospodarce. Polega ona na bezpośredniej współpracy wielu systemów, tworzeniu sieci, a także integracji ludzi i maszyn, wykorzystując nowoczesne rozwiązania, Internetu Rzeczy, Big Data, Chmury, Sztucznej Inteligencji a także Rozszerzonej Rzeczywistości.

Microsoft oferuje potężne narzędzia biznesowe, dzięki bezpośredniej integracji Dynamics 365, Microsoft 365, Microsoft Azure, a także dzięki rozwiązaniom partnerskim. Przedsiębiorcy zyskują ogromne możliwości, za sprawą połączenia funkcjonalności i poszczególnych rozwiązań.

Dynamics 365 Business Central jest odpowiedzią na zachodzące transformacje i nowe potrzeby biznesowe przedsiębiorców, a także klientów Dynamics 365 Business Central. Za jego pomocą, realizowane procesy stają się bardziej wydajne, bazują na rzetelnych i precyzyjniejszych danych, umożliwiając:

Sprawniejszy i bardziej przejrzysty wgląd w kompleksowe informacje na wszystkich poziomach działalności przedsiębiorstwa;

Efektywniejszą analitykę danych;

Lepszą identyfikację trendów;

Konsolidowanie danych, pochodzących ze źródeł publicznych;

Kolejną prezentację przeprowadził Przemysław Kniat, Menadżer Sprzedaży w IT.integro, w której omówił sposób zmiany licencjonowania. W przeciwieństwie do poprzednich wersji Dynamics NAV, w systemie Dynamics 365 Business Central dostępna będzie możliwość licencjonowania użytkowników imiennych, przypisanych do pakietów Premium lub Essentials.

Sprzedaż licencji dla Dynamics NAV, jak również możliwość aktualizacji do wersji Dynamics NAV 2018 będzie możliwa jedynie do 1 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie, wszystkie wdrożenia będą możliwe wyłącznie do wersji Dynamics 365 Business Central.

Całość ostatniego panelu, została poświęcona zarówno kwestiom organizacyjnym, jak również ramom współpracy, zmianom w procesie komunikacji, sposobie licencjonowania, a także szczegółom dotyczącym zagadnień licencyjnych.

Podsumowanie

Konferencja NAV Customer Day 2018 stała się miejscem spotkań wielu klientów, a także użytkowników systemu ERP z rodziny Microsoft. Dzięki niej, każdy z uczestników miał szansę posłuchać, wymienić się spostrzeżeniami, doświadczeniami i swoją opinią, zarówno pomiędzy ekspertami Dynamics NAV, jak również reprezentantami firm z wielu branż. Kolejna edycja spotkania planowana jest w przyszłym roku.