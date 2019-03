Jedyne takie wydarzenie w 2019 roku

Dynamics Business Forum to pierwsza tego typu inicjatywa ekspertów z obszaru systemów ERP, którzy w ciągu kwietnia i maja 2019 roku odwiedzą 11 miast, spotykając się z przedstawicielami lokalnych firm.

Wskażą, jak innowacje i nowoczesna technologia łączą się z biznesem, wpływając na rozwój strategii organizacji i zmianę modeli biznesowych. Zaprezentują konkretne narzędzia, które warto wdrożyć, by podnieść efektywność działań firmy. Omówią trendy, nowości technologiczne, nowe funkcjonalności, które pozwolą dostosować się przedsiębiorcom do wymagającego rynku czasów cyfrowej transformacji.

To doskonałe miejsce dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu systemów wspomagających zarządzanie. Podczas spotkań, prelegenci omówią metodykę wdrożeń, koszty, modele licencjonowania i porównają najpopularniejsze platformy. Przedstawią także rozwiązania Microsoft budujące spójny ekosystem w przedsiębiorstwach.

Wkraczamy w rzeczywistość cyfrowej transformacji

Punktem wyjścia dla cyklu spotkań są zmiany, wywołane przez cyfrową transformację. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat nowych możliwości, jakie niesie ze sobą technologia. Poznają kierunki rozwoju systemów ERP oraz najważniejsze innowacje.

„Żyjemy w czasach cyfrowych przemian, które zarówno nam, jak i klientom oferują szereg możliwości. Dostęp do nowości technologicznych, innowacji, Internetu Rzeczy, czy sztucznej inteligencji, stają się codziennością – koniecznością w celu zachowania przewagi konkurencyjnej i rozwoju w technologicznej rzeczywistości - mówi Piotr Śledź, Prezes Zarządu IT.integro - Wszystkie zmiany, trendy, nowe oczekiwania klientów i partnerów, wymuszają na zintegrowanych systemach jeszcze lepsze dopasowanie do oczekiwań użytkowników, wyższą ergonomię, dostępność, mobilność, głębszą integrację, a przede wszystkim możliwości analiz predykcyjnych. Szansę na sukces we współczesnej rzeczywistości biznesowej, mają organizacje świadome tego, jak istotna jest reakcja na panujące trendy i pojawiające się potrzeby klientów. Ważna jest umiejętność ich przewidzenia i właściwe działania” – podsumowuje.

Technologie Microsoft dla biznesu

Podczas Dynamics Business Forum, uczestnicy zapoznają się z odpowiedzią Microsoft na nową rzeczywistość biznesową. Dowiedzą się, czym są czym są koncepcje One Microsoft i Intelligence Edge oraz jak przekładają się na potrzeby organizacji. Jakie realne korzyści przynosi elastyczny ekosystem oparty o nowoczesną technologię oraz integrację systemu ERP i rozwiązań biznesowych, takich jak Office 365, PowerBI, Dynamics 365, Microsoft Flow, Microsoft Azure i Machine Learning.

Poznają również najnowszą wersję systemu ERP - Microsoft Dynamics 365 Business Central, który jest następcą Microsoft Dynamics NAV, oprogramowania wykorzystywanego przez 170 000 firm na całym świecie. Na żywo zobaczą nowości funkcjonalne, jakie pojawiły się w 2019 roku, w tym nowy interfejs systemu ERP, różne możliwości dostępu, najciekawsze możliwości, a także dowiedzą się, na czym polega pogłębiona integracja z innymi rozwiązaniami Microsoft.

11 miast w dwa miesiące

„W kwietniu i maju odwiedzimy 11 polskich miast - Szczecin, Poznań, Wrocław, Warszawę, Lublin, Katowice, Kraków, Rzeszów, Łódź, Gdańsk i Toruń, by spotkać się z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw - mówi Daria Widerowska, Marketing & PR Manager, IT.integro – Liczymy, że spotkania staną się doskonałą okazją do wymiany poglądów, wiedzy, know-how i zainspirują uczestników, wskazując nowe kierunki rozwoju” – podsumowuje.

Rejestracja

Aby wziąć udział w bezpłatnym wydarzeniu, należy zarejestrować się przez formularz dostępny na stronie www.dynamicsbusinessforum.pl. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji: www.dynamicsbusinessforum.pl