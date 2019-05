11 miast, 2 miesiące, blisko 500 zarejestrowanych

Dynamics Business Forum jest pierwszą tego typu inicjatywą ekspertów Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV), którzy dzielą się swoją wiedzą z obszaru oprogramowania ERP, rozwiązań biznesowych oraz branżowych. Wprowadzają uczestników w świat cyfrowej transformacji, wskazując nowe możliwości, a także wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami w dzisiejszych czasach.

- Celem spotkań realizowanych w ramach cyklu Dynamics Business Forum on tour jest wskazanie możliwości, jakie daje przedsiębiorcom cyfrowa transformacja oraz narzędzi, które pozwalają podnieść efektywność działań organizacji – mówi Daria Widerowska, Marketing & PR Manager, IT.integro. – Według badań realizowanych przez Microsoft, aż 84 procent małych i średnich przedsiębiorstw na świecie już inwestuje lub w niedługim czasie planuje inwestycje w cyfrową transformację. Oznacza to, że właśnie tyle firm niebawem podniesie swoją konkurencyjność, a dzięki nowoczesnej technologii szybko zyskają przewagę konkurencyjną i wyprzedzą tych graczy, którzy nie orientują się w nowych trendach i kierunkach rozwoju – podsumowuje.

Nowe możliwości Dynamics 365 Business Central w centrum uwagi

Podczas spotkań, prelegenci wskazują jak innowacje, a także nowoczesna technologia łączą się z biznesem, wpływając na rozwój strategii organizacji i zmianę modeli biznesowych. Największym zainteresowaniem uczestników cieszy się prezentacja nowych funkcjonalności, jakie pojawiły się w systemie Dynamics 365 Business Central, a także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami.

- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni dużym zainteresowaniem tematyką związaną ze strategią i rozwojem nowych technologii. Podczas sesji Q&A, jak i w trakcie indywidualnych konsultacji, pojawiło się wiele ciekawych pytań dotyczących założeń, zastosowania i implementacji sztucznej inteligencji, rozwiązań Microsoft Cloud, Microsoft Edge, One Microsoft, a także funkcjonalności predykcyjnych, analitycznych, hurtowni danych i Machine Learning – mówi Sławomir Michalak, Kierownik Działu Obsługi Klienta w IT.intergro. - W naszej opinii jest to bardzo dobra prognoza na przyszłość, nie tylko w kontekście rozwoju branży IT, ale również dla wzrostu całej gospodarki – podsumowuje.

Technologie Microsoft dla biznesu

Podczas Dynamics Business Forum, uczestnicy zapoznają się z odpowiedzią Microsoft na nową rzeczywistość biznesową. Dowiadują się, czym są koncepcje One Microsoft i Intelligence Edge oraz jak przekładają się na potrzeby organizacji, a także jakie realne korzyści przynosi elastyczny ekosystem oparty o nowoczesną technologię oraz integrację systemu ERP i rozwiązań, takich jak Office 365, PowerBI, Dynamics 365, Microsoft Flow, Microsoft Azure i Machine Learning.

Poznają również najnowszą wersję systemu ERP - Microsoft Dynamics 365 Business Central, który jest następcą Microsoft Dynamics NAV, oprogramowania wykorzystywanego przez 170 000 firm na całym świecie. Uczestniczą w prezentacji nowości funkcjonalnych, jakie pojawiły się w 2019 roku, takich jak nowy interfejs systemu ERP czy różne możliwości dostępu.

Rejestracja

Niebawem rusza kolejna tura spotkań z cyklu Dynamics Business Forum. W maju odwiedzimy Warszawę, Lublin, Katowice, Kraków, Rzeszów, Łódź, Gdańsk i Toruń. Aby wziąć udział w bezpłatnym wydarzeniu, należy zarejestrować się przez formularz dostępny na stronie www.dynamicsbusinessforum.pl. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji: www.dynamicsbusinessforum.pl